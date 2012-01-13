〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,跨月价差降至约一周低点

路透新加坡1月13日电---亚洲石脑油价格周五收在约六个交易日以来最低,跨月价差来到约一周低点,因供给吃紧的情况料将逐渐趋缓.

台湾中油购买约5.5万吨2月10-25日到港的全馏分石脑油,含成本及运费(C&F)较日本现货报价每吨升水约5-7美元.

尽管中油在上月针对4号裂解厂进行维修,但这座年产能38万吨的裂解厂将在近期重新开工,而该公司将在4月前後关闭一座年产能23万吨的裂解厂.

"近期走强的原因有很大程度是受到地中海12月底船货受不良天候干扰而延迟的影响."一名新加坡交易商表示.

"但展望3月,市场可能会转弱,因後续交运工作完成."

日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌1.25美元至每吨955.75美元,是自1月5日报955.00美元以来最低.

2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回升6.93美元至每吨114.33美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.01美元至每桶15.06美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK小跌0.06美元至6.81美元,为1月9日报每桶6.62美元以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 955.25/956.25 957.00 -1.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.89/103.99 104.08 -0.14

97号现货汽油GL97-SIN 124.90/125.00 125.80 -0.85

95号现货汽油GL95-SIN 122.25/122.35 123.35 -1.05

92号现货汽油GL92-SIN 118.95/119.05 120.15 -1.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.01/15.11 16.07 -1.01 (完)