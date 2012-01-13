〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,跨月价差降至约一周低点

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透新加坡1月13日电---亚洲石脑油价格周五收在约六个交易日以来最低,跨月价差来到约一周低点,因供给吃紧的情况料将逐渐趋缓.
台湾中油购买约5.5万吨2月10-25日到港的全馏分石脑油,含成本及运费(C&F)较日本现货报价每吨升水约5-7美元.
尽管中油在上月针对4号裂解厂进行维修,但这座年产能38万吨的裂解厂将在近期重新开工,而该公司将在4月前後关闭一座年产能23万吨的裂解厂.
"近期走强的原因有很大程度是受到地中海12月底船货受不良天候干扰而延迟的影响."一名新加坡交易商表示.
"但展望3月,市场可能会转弱,因後续交运工作完成."
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌1.25美元至每吨955.75美元,是自1月5日报955.00美元以来最低.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回升6.93美元至每吨114.33美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.01美元至每桶15.06美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK小跌0.06美元至6.81美元,为1月9日报每桶6.62美元以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 955.25/956.25 957.00 -1.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.89/103.99 104.08 -0.14
97号现货汽油GL97-SIN 124.90/125.00 125.80 -0.85
95号现货汽油GL95-SIN 122.25/122.35 123.35 -1.05
92号现货汽油GL92-SIN 118.95/119.05 120.15 -1.15
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.01/15.11 16.07 -1.01 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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