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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 21:03 BJT

〔东南亚股市〕涨跌互见,由新加坡领衔上涨

路透曼谷1月13日电---东南亚股市周五多数上涨,油价高涨使得商品相关类股获得选择性买盘,从而拉抬部分东南亚股市.

有关欧洲前景的正面评论,加上欧洲债券市场趋稳,这亦支撑此间股市在本周录得涨幅,其中以越南股市.VNI的上涨5.2%最为突出.

西班牙及意大利公债标售需求强劲,协助抵消了美国经济数据缺乏活力的效应;美国12月零售销售创下七个月来最小增幅.

欧洲央行周四维持利率不变,且未进一步采取行动解决欧债危机,该行称有看到经济趋稳的初步迹象.

新加坡股市.FTSTI上涨1.8%,印尼股市.JKSE收高0.7%,越南股市则是涨1.8%.

马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI与菲律宾股市.PSI回吐稍早涨幅,分别收低0.2%、0.71%及0.74%

菲律宾股市指标股指.PSI周三及周四连创纪录新高,因有外资流入.

亚股周五升至一个月高点.1005GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.8%.

1251GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2791.54 47.88 +1.75 +5.49 2646.35

马来西亚 .KLSE 1523.07 -2.49 -0.16 -0.50 1530.73

泰国 .SETI 1044.81 -7.42 -0.71 +1.90 1025.32

印尼 .JKSE 3935.33 25.83 +0.66 +2.97 3821.99

菲律宾 .PSI 4613.83 -34.28 -0.74 +5.53 4371.96

越南 .VNI 354.33 6.22 +1.79 +0.79 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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