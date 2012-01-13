〔东南亚股市〕涨跌互见,由新加坡领衔上涨

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透曼谷1月13日电---东南亚股市周五多数上涨,油价高涨使得商品相关类股获得选择性买盘,从而拉抬部分东南亚股市.
有关欧洲前景的正面评论,加上欧洲债券市场趋稳,这亦支撑此间股市在本周录得涨幅,其中以越南股市.VNI的上涨5.2%最为突出.
西班牙及意大利公债标售需求强劲,协助抵消了美国经济数据缺乏活力的效应;美国12月零售销售创下七个月来最小增幅.
欧洲央行周四维持利率不变,且未进一步采取行动解决欧债危机,该行称有看到经济趋稳的初步迹象.
新加坡股市.FTSTI上涨1.8%,印尼股市.JKSE收高0.7%,越南股市则是涨1.8%.
马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI与菲律宾股市.PSI回吐稍早涨幅,分别收低0.2%、0.71%及0.74%
菲律宾股市指标股指.PSI周三及周四连创纪录新高,因有外资流入.
亚股周五升至一个月高点.1005GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.8%.
1251GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2791.54 47.88 +1.75 +5.49 2646.35
马来西亚 .KLSE 1523.07 -2.49 -0.16 -0.50 1530.73
泰国 .SETI 1044.81 -7.42 -0.71 +1.90 1025.32
印尼 .JKSE 3935.33 25.83 +0.66 +2.97 3821.99
菲律宾 .PSI 4613.83 -34.28 -0.74 +5.53 4371.96
越南 .VNI 354.33 6.22 +1.79 +0.79 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
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