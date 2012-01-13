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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 21:28 BJT

〔欧洲金融〕爱尔兰债券机构NTMA:寻求在年终重返国库券市场

路透都柏林1月13日电---爱尔兰债券机构NTMA主管周五表示:

* 寻求在年终重返国库券市场,可能透过发行三个月国库券

* 寻求在2012年底/2013年初重返债券市场,尽早重返市场至关重要

* 投资人之间有人担忧可能会有国家脱离欧元区

* 纾困案中的让步未必能稳定债务

* 近期欧洲央行对欧洲银行业注资,可能有助於爱尔兰发行国库券

* 透过联合标售的方式重返债券市场的可能性较高 (完)

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