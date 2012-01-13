〔美股盘前〕美国银行等大型银行股挫跌约2%,稍早摩根大通公布财报

路透纽约1月13日电---美国银行(BAC.N)股价周五盘前挫跌2%至6.65美元.
摩根士丹利(MS.N)下跌1.8%至16.87美元.高盛(GS.N)则下跌2.2%至99美元.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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