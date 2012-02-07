服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
亲爱的客户，您好。
配合台湾证券交易所(TWSE)和证券柜台买买中心(GTSM)自2012年2月20日起实施「收盘前资讯揭露及配套措施」，汤森路透亦将於3000Xtra即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
资讯详细如下:
1.未来收盘前5分钟将比照盘中撮合间隔时间(现行约20秒)，揭露模拟撮合後之最高1档买进价格及最低1档卖出价格。
收盘前模拟撮合资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
---------------------- --------------
模拟撮合後最佳一档买价 BID(#22) 及 BEST_BID1(#436)
模拟撮合後最佳一档卖价 ASK(#25) 及 BEST_ASK1(#441)
2.另收盘前将配套实施类似盘中之瞬间价格稳定措施，若有价证券收盘前1分钟（13:29─13:30），任一次模拟撮合成交价格与前一次模拟撮合成交价格涨跌超逾3.5%时，该证券13:30分不进行收盘撮合，於13:31分起暂缓2分钟收盘，暂缓收盘期间仍接受投资人新增、取消或修改委托，并持续揭露模拟撮合後最高1档买进价格及最低1档卖出价格资讯，至13:33分停止接受委托并收盘。
延後收盘资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
------------ --------------
延後收盘标志-"DLY" PRC_QL_CD(#118) 及 PRC_QL2(#131)
另外，列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO>将显示所有延後收盘的商品报价代码。
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路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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