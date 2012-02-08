服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
亲爱的客户，您好。
配合台湾证券交易所(TWSE)和证券柜台买买中心(GTSM)自2012年2月20日起实施「收盘前资讯揭露及配套措施」，汤森路透亦将於3000Xtra即时资讯系统上同步揭露新增资讯。
资讯详细如下:
1.未来收盘前5分钟将比照盘中撮合间隔时间(现行约20秒)，揭露模拟撮合後之最高1档买进价格及最低1档卖出价格。
收盘前模拟撮合资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
---------------------- --------------
模拟撮合後最佳一档买价 BID(#22) 及 BEST_BID1(#436)
模拟撮合後最佳一档卖价 ASK(#25) 及 BEST_ASK1(#441)
2.另收盘前将配套实施类似盘中之瞬间价格稳定措施，若有价证券收盘前1分钟（13:29─13:30），任一次模拟撮合成交价格与前一次模拟撮合成交价格涨跌超逾3.5%时，该证券13:30分不进行收盘撮合，於13:31分起暂缓2分钟收盘，暂缓收盘期间仍接受投资人新增、取消或修改委托，并持续揭露模拟撮合後最高1档买进价格及最低1档卖出价格资讯，至13:33分停止接受委托并收盘。
延後收盘资讯:
揭示项目 栏位名称(号码)
------------ --------------
延後收盘标志-"DLY" PRC_QL_CD(#118) 及 PRC_QL2(#131)
另外，列表<0#CLS-DELAY.TW>和<0#CLS-DELAY.TWO>将显示所有延後收盘的商品报价代码。
客户须升级到显示版(DT) v12.5或以上版本方能完整呈现以上新资讯。此项新增行情揭示对历史路数据没有影响。
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。