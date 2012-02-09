服务快讯!!台湾证券市场将自2月20日起实施收盘前资讯揭露及配套措施****

《全球汇市》欧元跌破1.05美元，受政局及美联储升息前景打压

* 欧元受到法国选举不安情绪打击 * 美联储官员强硬评论支撑美元 * 美联储稍晚将公布会议纪录 * 2016年全球汇市表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月22日 - 欧元周三短暂跌破1.05美元，为六周来首见，一方面受到法国总统选举疑虑打击，另一方面则是受到美国升息预期升温的掼压。 目前为止，有关法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)可能在5月总统大选中胜出，并对欧元计画构成致命一击的疑虑主要反映在期权市场上；投资人在期权市场上押注汇率下跌的成本较低。 三个月期欧元风险逆转指标触及逾一年来最深负值，跌破英国退欧公投后触及的低位。 三个月期欧元隐含波动率 升至12月中以来高位。 这些走势也开始影响到欧元现汇价格，欧元过去三周下跌约2%，今日欧洲早盘一度低见1.0497美元。 “这一方面是政治因素影响，同时也是因为市场愈来愈预期美联储即将升息，”德国商业银行分析师Lan Nguyen称。