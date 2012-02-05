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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--2月6日****

路透2月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%

报纸招聘广告 -- +3.5%

0030 澳洲零售销售(较前月) 12月终值 +0.2% 持平

(较前季) 第四季终值 +0.6% +0.6%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负15.0 负21.1

1100 德国工业订单(较前月) 12月 +0.9% -4.8%

1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6

(经季节调整) -- 63.5

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 +0.5% +1.3%

雇佣职位(较前季) 持平 +0.7%

受薪工时(较前季) +0.15% 持平

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 44.8 45.1

0848 法国Markit服务业PMI 1月 52.3 51.7

综合PMI 51.2 --

0853 德国Markit服务业PMI 1月 53.7 54.5

0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 50.4 50.5

综合PMI 50.4 50.4

0928 英国CIPS服务业PMI 1月 56.0 53.5

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +3.2% +3.1%

HICP(较前月) -1.8% -1.8%

(较上年同期) +3.4% +3.5%

1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.3%

(较上年同期) -1.6% -1.3%

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 +0.23 增加2.31

失业率 7.6% 7.5%

全职就业人数(万人) -0.36 --

兼职就业人数(万人) +0.59 --

就业参与率 66.7% --

1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加24.3 增加15.0

民间就业岗位(万个) 增加25.7 增加17.0

制造业就业岗位(万个) 增加5 增加1.5

失业率 8.3% 8.5%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周工时 34.5 34.4

1500 美国工厂订单 12月 +1.1% +1.5%

耐久财(耐用品)订单 12月修正值 +3.0% --

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 56.8 53.0

企业活动指数 59.5 56.2

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月27日当周 123.1 -- (完)

--整理 龚芳/王洋;审校 王冠中

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