主要国家经济指标预测--2月6日****

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透2月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%
报纸招聘广告 -- +3.5%
0030 澳洲零售销售(较前月) 12月终值 +0.2% 持平
(较前季) 第四季终值 +0.6% +0.6%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负15.0 负21.1
1100 德国工业订单(较前月) 12月 +0.9% -4.8%
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6
(经季节调整) -- 63.5
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 +0.5% +1.3%
雇佣职位(较前季) 持平 +0.7%
受薪工时(较前季) +0.15% 持平
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 44.8 45.1
0848 法国Markit服务业PMI 1月 52.3 51.7
综合PMI 51.2 --
0853 德国Markit服务业PMI 1月 53.7 54.5
0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 50.4 50.5
综合PMI 50.4 50.4
0928 英国CIPS服务业PMI 1月 56.0 53.5
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.1%
HICP(较前月) -1.8% -1.8%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.6% -1.3%
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 +0.23 增加2.31
失业率 7.6% 7.5%
全职就业人数(万人) -0.36 --
兼职就业人数(万人) +0.59 --
就业参与率 66.7% --
1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加24.3 增加15.0
民间就业岗位(万个) 增加25.7 增加17.0
制造业就业岗位(万个) 增加5 增加1.5
失业率 8.3% 8.5%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.5 34.4
1500 美国工厂订单 12月 +1.1% +1.5%
耐久财(耐用品)订单 12月修正值 +3.0% --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 56.8 53.0
企业活动指数 59.5 56.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月27日当周 123.1 -- (完)
--整理 龚芳/王洋;审校 王冠中
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)