(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行预计将在2月7日会议上再次降息25个基点

路透悉尼2月3日电---最新的路透调查显示,澳洲央行几乎肯定将在下周召开的政策会议上进一步调降指标利率,主要是因为欧洲债务危机拖延不决,令全球经济增长存有疑虑.

受访的20位分析师中有17人预计,澳洲央行将在2月7日的会议上决定降息25个基点至4.00%.

银行间利率期货<0#YIB:>的走势则反映出,澳洲央行下周降息的机率为60%.

调查显示,若排除欧元区实际造成的损害,则分析师普遍不认为澳洲央行会展开积极降息的循环.调查预估中值显示,接下来一年利率波动区间将在3.75-4.00%.

调查还问及分析师对於2月会议後利率走向的看法,以及对2012年第一季到2013年第一季的五个季度末的预估值如下:

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2月7日 2012年第一季 第二季 第三季 第四季 2013年第一季

4Cast 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 4.00

AMP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25

ANZ 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

BarCap 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75

BoAML 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75

CBA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Citi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

CS 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00

Deut 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75

GS 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25

HSBC 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00

ICAP 4.25 4.25 4.25 4.50 4.75 5.00

IFR 4.00 3.75 3.75 3.75 ~ ~

JPM 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

Macq 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75

NAB 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75

RBS 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

StG 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

TDSec 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50

UBS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25

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最高值 4.25 4.25 4.25 4.50 4.75 5.00

最低值 4.00 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50

中值 4.00 4.00 3.75 3.75 3.75 4.00

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