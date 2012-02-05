(重温稿)《台湾利率预测》2月短票利率料在0.84-0.87%,台币升值助拉高资金水位

* 2月短票利率料在0.84-0.87%,较上月稳中带软

* 农历年後恢复宽松态势,观察央行冲销力道

* 外资汇入且台币走升,有助拉高台币资金水位

记者 张雅菁

路透台北2月4日电---随着农历春节的紧缩因子消除後,台湾2月金融体系将恢复宽松态势,同时预期欧美主要央行将进一步扩大量化宽松,且外资回流正拉抬台币重回升值轨道,台币短率将易降难升,2月短票利率区间可望落在0.84-0.87%

受访的货币市场人士表示,在总统大选的不确定性已结束,近来外资重拾汇入的脚步积极,虽然外商较少直接买票,但其短钱丰沛,将带动整体宽松环境;而央行在12月及1月提存期连续减少存单发行後,市场关注央行是否延续较松的冲销力道.

不过,亦有另票券商人士指出,近来外资汇入,带动台股走扬,本地投信先前暂泊在短票市场的资金也随之重返台股.一旦法人在短票市场的着墨减少,票券商必须提高与银行间交易的依赖,银行间的成交利率恐怕也无太大的下测空间.

根据路透周五及周六访查五家金融机构所作预估中值显示,2月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.84-0.87%;1月份主要成交区间在0.83-0.88%,且农历年前几天有见大型银行零星成交在0.89%.

市场人士指出,本月较须留意利率可能偏升的时间点在於,2月25-28日(周六至周二)的和平纪念日连续假期前,银行间调度可能较保守.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)在1月25日会议後表示,至少在2014年底之前不会升息,较先前所说的2013年中进一步延後18个月,以支持迟滞的经济复苏,市场预期此举暗示FED向启动新一轮量化宽松行动更近一步.[FED-CMN]

本周发布的路透调查显示,英国央行料将在下周宣布对英国经济额外挹注500亿英镑资金;而预计欧洲央行会开启印钞计划的机率逐渐消退.虽然企业调查显示欧洲经济可能会振作起来,但是分析师表示,经济疲弱困扰英国与欧元区,需要央行进一步采取行动.[ID:nCT0502395]

台币兑美元<TWD/CN>周六补交易日盘中升值0.9角,来到29.455台币,自本周一龙年开市以来,累计台币升值5.35角,约1.8%.

据金管会资料,外资在1月份净汇入约30.21亿美元,较12月的净汇入1.69亿显着回温,且来到2011年4月汇入42.52亿以来的高点.

2月提存期共有约3.9兆(万亿)台币的央行存单到期,且有597亿台币公债还本及付息的宽松因子;至於紧缩因素,财政部将发行二期公债,分别是二年期和30年期公债,总计金额650亿台币.另央行也料将例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0502379]

以下为各金融机构对2月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.85 0.88

中华邮政 0.85 0.88

台湾企银 0.84 0.87

中华票券 0.83 0.87

永丰银行 0.83 0.87

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预估中值 0.84 0.87 (完)

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