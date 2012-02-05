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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 07:25 BJT

〔表格〕全球1月所有产业产出指数升至54.6--摩根大通

路透2月3日电---下表为摩根大通1月所有产业产出指数细节,综合了制造、服务业数据,及全球服务业采购经理人指数(PMI):

服务业

PMI 就业 新订单 投入价格

12月 53.0 49.9 52.2 58.2

1月 55.4 53.1 54.7 58.1

整体

PMI 新订单 就业 投入价格

12月 52.7 51.5 50.3 56.2

1月 54.6 54.0 52.6 56.7

全球指数是统合约20国的调查数据制成,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国、和俄罗斯.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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