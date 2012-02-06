修正:〔中国新股〕中国交通建设进行IPO推介,询价区间在5.70-7.10元--IFR

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(标题上询价区间应为5.70-"7.10"元,非"7.01"元.)
路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，已在香港上市的中国交通建设(1800.HK)为其50亿元人民币（7.93亿美元）上交所IPO设定了激进的目标。是项交易正在市场上进行推介。
联席保荐人中银国际证券给出的询价区间为每股5.9元至7.1元，对应2012年市盈率为7.3倍至8.8倍。国泰君安给出的区间为每股5.70元至7.01元，对应2012年市盈率为7.08倍至8.85倍。
机构投资者普遍认为该询价区间高於预期。“就算完成上市後，该公司仍有很大的资金缺口，未来很可能会通过发债等方式解决。因此如果以如此高的价格发行，未来上市後的上涨空间将会有限。合理的价格应该在5元左右，”一位机构投资者称。
应证监会要求，中国交建已将其募资规模由原定的200亿元大幅缩减75%。
是次IPO所募集资金将主要用於广明高速公路延长线项目等9大项目，总投资额为451.33亿元。中国交建将通过自有资源或进行债务融资等方式来填补资金缺口。
该公司将於2月13日确定发行价格区间，14日申购，16日定价。中信证券(600030.SS)、中德证券、高盛高华证券及瑞银证券担任联席承销商。
中国交通建设上半年净利升52%,为58.29亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。