修正:〔中国新股〕中国交通建设进行IPO推介,询价区间在5.70-7.10元--IFR

(标题上询价区间应为5.70-"7.10"元,非"7.01"元.)

路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，已在香港上市的中国交通建设(1800.HK)为其50亿元人民币（7.93亿美元）上交所IPO设定了激进的目标。是项交易正在市场上进行推介。

联席保荐人中银国际证券给出的询价区间为每股5.9元至7.1元，对应2012年市盈率为7.3倍至8.8倍。国泰君安给出的区间为每股5.70元至7.01元，对应2012年市盈率为7.08倍至8.85倍。

机构投资者普遍认为该询价区间高於预期。“就算完成上市後，该公司仍有很大的资金缺口，未来很可能会通过发债等方式解决。因此如果以如此高的价格发行，未来上市後的上涨空间将会有限。合理的价格应该在5元左右，”一位机构投资者称。

应证监会要求，中国交建已将其募资规模由原定的200亿元大幅缩减75%。

是次IPO所募集资金将主要用於广明高速公路延长线项目等9大项目，总投资额为451.33亿元。中国交建将通过自有资源或进行债务融资等方式来填补资金缺口。

该公司将於2月13日确定发行价格区间，14日申购，16日定价。中信证券(600030.SS)、中德证券、高盛高华证券及瑞银证券担任联席承销商。

中国交通建设上半年净利升52%,为58.29亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.(完)

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