〔西班牙经济〕2012年经济料将萎缩1.5%--经济部长

中国金融：上年末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16.04%--银监会
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
路透马德里2月5日电---西班牙经济部长Luis de Guindos接受周日刊出的El Pais专访时表示,今年西班牙经济将萎缩1.5%,与央行的展望相同.
去年第四季的产值为两年来首次萎缩,让西班牙有濒临四年来第二次衰退的风险;同时失业率则已飙升至23%.
"我不认为我有太乐观,"de Guindos表示."政府相信将萎缩约1.5%,一如央行所说的.然我们在等着看(欧洲)执委会的预估.
中间偏右派的新政府已誓言今年要大幅削减支出,以持续推动西班牙摆脱欧债危机,但预期欧盟将降低其减赤目标,以期不会扼杀经济成长.
根据今年经济成长2.3%的展望,西班牙目前2012年的赤字目标是相当於国内生产总值(GDP)的4.4%,去年则以两个百分点的差距而未能达到6%的目标.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。
(更正：内文表格中2017年1月社会融资增量“37,377”万亿元有误，应为“3.7377”万亿) 路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%