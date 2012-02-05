〔西班牙经济〕2012年经济料将萎缩1.5%--经济部长

路透马德里2月5日电---西班牙经济部长Luis de Guindos接受周日刊出的El Pais专访时表示,今年西班牙经济将萎缩1.5%,与央行的展望相同.

去年第四季的产值为两年来首次萎缩,让西班牙有濒临四年来第二次衰退的风险;同时失业率则已飙升至23%.

"我不认为我有太乐观,"de Guindos表示."政府相信将萎缩约1.5%,一如央行所说的.然我们在等着看(欧洲)执委会的预估.

中间偏右派的新政府已誓言今年要大幅削减支出,以持续推动西班牙摆脱欧债危机,但预期欧盟将降低其减赤目标,以期不会扼杀经济成长.

根据今年经济成长2.3%的展望,西班牙目前2012年的赤字目标是相当於国内生产总值(GDP)的4.4%,去年则以两个百分点的差距而未能达到6%的目标.(完)