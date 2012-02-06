〔中国新股〕江苏银行A股IPO预期募资100亿,重庆银行拟筹50亿--IFR

路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导， 关於中国城商行及农商行A股上市有更多的细节浮现。江苏银行上海上市预期的募资金额约为100亿元人民币（15.9亿美元），中银国际证券为主承销商。据悉，华泰联合证券亦有参与是项交易。

重庆银行及东莞银行分别计划於上交所募资约50亿元，两项交易主承销商均为高盛高华证券。

江苏张家港农村商业银行深交所IPO计划募资金额在20至30亿元之间，主承销商为东吴证券。

中国证监会於上周公开披露拟首次公开发行(IPO)A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.

在上报IPO申请的14家地方商业银行中,江苏常熟农村商业银行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行处於初审状态,杭州银行、重庆市商业银行、江苏张家港农村商业银行、东莞银行、江苏吴江农村商业银行、江苏江阴农村商业银行已进入落实反馈意见阶段. (完)

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