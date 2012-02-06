〔中国新股〕江苏银行A股IPO预期募资100亿,重庆银行拟筹50亿--IFR

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导， 关於中国城商行及农商行A股上市有更多的细节浮现。江苏银行上海上市预期的募资金额约为100亿元人民币（15.9亿美元），中银国际证券为主承销商。据悉，华泰联合证券亦有参与是项交易。
重庆银行及东莞银行分别计划於上交所募资约50亿元，两项交易主承销商均为高盛高华证券。
江苏张家港农村商业银行深交所IPO计划募资金额在20至30亿元之间，主承销商为东吴证券。
中国证监会於上周公开披露拟首次公开发行(IPO)A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.
在上报IPO申请的14家地方商业银行中,江苏常熟农村商业银行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行处於初审状态,杭州银行、重庆市商业银行、江苏张家港农村商业银行、东莞银行、江苏吴江农村商业银行、江苏江阴农村商业银行已进入落实反馈意见阶段. (完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣