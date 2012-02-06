版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:27 BJT

〔中国新债〕华电国际本月料发行100亿元私募中票,期限五年--IFR

路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，华电国际电力股份(600027.SS)(1071.HK)正筹备100亿元人民币（15亿美元）私募中票的发行，期限料为五年，由中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)任主承销，料本月推出。

其母公司中国华电集团去年11月底发行了30亿元人民币公募中票，期限五年，息率5.28%，由工商银行(601398.SS)(1398.HK)任簿记管理人，并与招商银行(600036.SS)(3968.HK)任联席主承销商。中诚信给予华电集团票据和发行人同为AAA级信用等级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 杨淑祯 ; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐