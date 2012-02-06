〔中国新债〕华电国际本月料发行100亿元私募中票,期限五年--IFR

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，华电国际电力股份(600027.SS)(1071.HK)正筹备100亿元人民币（15亿美元）私募中票的发行，期限料为五年，由中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)任主承销，料本月推出。
其母公司中国华电集团去年11月底发行了30亿元人民币公募中票，期限五年，息率5.28%，由工商银行(601398.SS)(1398.HK)任簿记管理人，并与招商银行(600036.SS)(3968.HK)任联席主承销商。中诚信给予华电集团票据和发行人同为AAA级信用等级。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 林高丽
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣