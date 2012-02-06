《台湾报摘》--工商时报2月6日

* 头版头条:

--新内阁今日上路,两岸金融合作加速推动.消息人士指金融监督管理委员会已排定本月10日及14日连续两度召开金融业界座谈会,针对两岸金融松绑事宜做出规划.14日将由该会主委陈裕璋主持,且各金控董事长参加,被视为"金控高峰会".

* 其他:

--外资圈对台湾科技股兴趣已由上游转向下游.法银巴黎、港商里昂、瑞士信贷证券等外资认为,由於个人电脑(PC)库存水位已处於相对低点,因应第二季起英特尔(INTC.O)新款CPU Ivy Bridge备货正蓄势待发,全面调升华硕(2357.TW)等的投资评等.

--中华电信(2412.TW)拟开设通路公司,且设定目标除年底前直营店展店规模达100家外,长期目标将於三年内开设200家.

--大立光(3008.TW)公告元月份合并营收10.99亿台币,较去年12月下滑16%,也比去年同月减少10%,写下去年2月以来的低点.不过随着2月份工作天数回升,加上去年的基期低,大立光的2月份合并营收预期将有显着的回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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