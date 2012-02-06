《台湾报摘》--工商时报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 头版头条:
--新内阁今日上路,两岸金融合作加速推动.消息人士指金融监督管理委员会已排定本月10日及14日连续两度召开金融业界座谈会,针对两岸金融松绑事宜做出规划.14日将由该会主委陈裕璋主持,且各金控董事长参加,被视为"金控高峰会".
* 其他:
--外资圈对台湾科技股兴趣已由上游转向下游.法银巴黎、港商里昂、瑞士信贷证券等外资认为,由於个人电脑(PC)库存水位已处於相对低点,因应第二季起英特尔(INTC.O)新款CPU Ivy Bridge备货正蓄势待发,全面调升华硕(2357.TW)等的投资评等.
--中华电信(2412.TW)拟开设通路公司,且设定目标除年底前直营店展店规模达100家外,长期目标将於三年内开设200家.
--大立光(3008.TW)公告元月份合并营收10.99亿台币,较去年12月下滑16%,也比去年同月减少10%,写下去年2月以来的低点.不过随着2月份工作天数回升,加上去年的基期低,大立光的2月份合并营收预期将有显着的回升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣