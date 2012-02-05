《美债一周展望》公债大跌,就业报告降低对FED将推出更多刺激措施押注

中国金融：上年末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16.04%--银监会
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 美国1月就业报告令风险意愿抬头
* 交易商出脱公债多头头寸,一些交易商预期美联储将提早升息
* 10年期公债跌一个大点,30年期公债重挫接近三个大点
路透纽约2月3日电---美国公债价格周五重挫,因美国非农就业岗位大幅增加,令上周在美联储承诺在2014年底前保持超低利率後买入大量公债的投资者感到意外.
指标10年期公债价格下挫一个大点,此前美国劳工部称,1月就业岗位以九个月来最快速度增加,拉低失业率至8.3%的约三年低位.[US-ECI-CMN]
该数据远超市场预期,证实了几周以来美国强劲的经济数据的势态,且助燃风险偏好.
分析师说,就业数据降低了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出进一步量化宽松政策的可能性.一些交易商甚至开始押注利率或在2014年初上升,使投资者普遍审视其公债多头头寸.
"我们看到经济全线改善,"Ameriprise Financial高级分析师Russell Price说,"这大幅降低了美联储将推出第三轮量化宽松政策(QE3),或需要任何进一步宽松政策的预期."
指标10年期公债US10YT=RR价格大跌1-4/32,收益率(殖利率)从周四尾盘的1.82%上升至1.95%,此为逾一周高位.30年期公债US30YT=RR价格重挫1-26/32,收益率从周四尾盘的3.01%升至3.15%.
美国供应管理协会(ISM)周五公布,1月非制造业指数为56.8,为2011年2月来最高,预估为53.0.12月为53.0.[ID:nEAPA30DM1]该数据也打压避险公债的买需.
"ISM数据为就业数据提供一些凭证,"DRW Trading市场策略师Lou Brien说.
**重新调整仓位**
由於经济前景改善,一些交易商开始对通货膨胀以及2014年稍早将升息进行押注,这令部分投资者开始出脱公债多头仓位.
联邦基金利率期货显示,2014年1月升息的机率为38%,这要高於非农就业报告公布前的29%.根据合约交易地芝加哥商业交易所(CME),2014年4月这一时期的升息概率将首次超过50%.
根据Jefferies,1月25日交易商持有美国公债多头仓位达910亿美元,为纪录第二高位.下周美国财政部将标售720亿美元规模的公债,也是今日公债下跌的原因之一.
"下周的标售有些耐人寻味,特别是长期债券."DRW的Brien说."我认为(标售)要比之前预计的更为艰难."
瑞士信贷银行利率分析师Ira Jersey表示,尽管经济数据令人振奋,但是仍有一些因素支持公债.
"即使就业数据良好,劳动力(市场)仍不够理想,失业率仍然高於8%,所以在较短时间内通胀预期不太可能成为推升收益率的主要因素."Jersey说.他认为未来几周内10年期公债收益率将保持在2%以下.(完)
--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军
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