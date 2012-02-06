〔欧洲金融〕欧盟执委Tajani支持有利企业的银行资本规定

路透布鲁塞尔/伦敦2月3日电---欧盟执委会一位高层官员表示,执委会青睐松绑繁杂的资本规定,才能让银行更容易对小型企业放款.此言反映出将逐步推动修改新机制,使其不会箝制脆弱的经济.

欧盟正展开国与国之间的协商以采用国际巴塞尔III协定.该协定对银行必须持有的资本情况,像是现金和债券多寡有明确的规定,以期能够因应无法偿还贷款等风险.

"欧盟执委会希望推动松绑规定,减少那些想要放款给小型企业的银行的资本负担,"执委Antonio Tajani对记者表示.

他的谈话将引发许多国家,尤其是爱尔兰等国的共鸣.这些国家有不少企业难以说服焦躁不安的银行进行放款.

如果支持这类贷款的资本要求规定能够降低,使其能够更容易提供信贷,银行将会更乐於放款.

Tajani希望这类贷款所需的资本要求较目前计划少三分之一.

但欧盟要改变这些资本规定,恐会冒着与巴塞尔银行监管委员会相抵触的风险.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)曾为改变规定做出辩护,指称欧盟8,200家放款业者全都将适用该规定,不管规模和企业模式;但美国则只有20家左右的大型银行才适用.

这将要由欧洲国会和欧盟成员国的外交官来决定,而在欧盟轮值主席丹麦的帮助下,将着手解决这个和其他问题.(完)