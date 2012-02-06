〔欧洲金融〕欧盟执委Tajani支持有利企业的银行资本规定

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透布鲁塞尔/伦敦2月3日电---欧盟执委会一位高层官员表示,执委会青睐松绑繁杂的资本规定,才能让银行更容易对小型企业放款.此言反映出将逐步推动修改新机制,使其不会箝制脆弱的经济.
欧盟正展开国与国之间的协商以采用国际巴塞尔III协定.该协定对银行必须持有的资本情况,像是现金和债券多寡有明确的规定,以期能够因应无法偿还贷款等风险.
"欧盟执委会希望推动松绑规定,减少那些想要放款给小型企业的银行的资本负担,"执委Antonio Tajani对记者表示.
他的谈话将引发许多国家,尤其是爱尔兰等国的共鸣.这些国家有不少企业难以说服焦躁不安的银行进行放款.
如果支持这类贷款的资本要求规定能够降低,使其能够更容易提供信贷,银行将会更乐於放款.
Tajani希望这类贷款所需的资本要求较目前计划少三分之一.
但欧盟要改变这些资本规定,恐会冒着与巴塞尔银行监管委员会相抵触的风险.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)曾为改变规定做出辩护,指称欧盟8,200家放款业者全都将适用该规定,不管规模和企业模式;但美国则只有20家左右的大型银行才适用.
这将要由欧洲国会和欧盟成员国的外交官来决定,而在欧盟轮值主席丹麦的帮助下,将着手解决这个和其他问题.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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