《台湾报摘》--经济日报2月6日

* 头版头条:

--台湾云端供应链广达(2382.TW)、英业达(2356.TW)等将携手打造"台湾云谷"(Cloud Valley",将於2月底启动,积极与大陆云基地串连,推动两岸云端试点合作计画,争取未来一兆人民币商机.

* 其他:

--交通部长毛治国表示,两岸航班还有很大成长空间,未来发展方向将是开放天空,双方已开始交换意见,谈论这个想法.

--丽婴房(2911.TW)董事长林泰生表示,虽然全球经济不景气,但受惠於两岸华人抢在龙年生龙子的效应,丽婴房自今年起未来五年将进入一波产业高潮.

--新任财政部长刘忆如表示,税制改革有两大原则,一是公平正义,另一个是不会侵害到市场诱因.她称上任後应该不会马上讨论筹组财改会.至於外界关切的公股金融机构民营化议题,涉及时机等实务上问题,本周会先向前财长李述德、财经立委、学者专家请益,再深入思考上任後的施政优先顺序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.