《台湾报摘》--经济日报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 头版头条:
--台湾云端供应链广达(2382.TW)、英业达(2356.TW)等将携手打造"台湾云谷"(Cloud Valley",将於2月底启动,积极与大陆云基地串连,推动两岸云端试点合作计画,争取未来一兆人民币商机.
* 其他:
--交通部长毛治国表示,两岸航班还有很大成长空间,未来发展方向将是开放天空,双方已开始交换意见,谈论这个想法.
--丽婴房(2911.TW)董事长林泰生表示,虽然全球经济不景气,但受惠於两岸华人抢在龙年生龙子的效应,丽婴房自今年起未来五年将进入一波产业高潮.
--新任财政部长刘忆如表示,税制改革有两大原则,一是公平正义,另一个是不会侵害到市场诱因.她称上任後应该不会马上讨论筹组财改会.至於外界关切的公股金融机构民营化议题,涉及时机等实务上问题,本周会先向前财长李述德、财经立委、学者专家请益,再深入思考上任後的施政优先顺序.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣