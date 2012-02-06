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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初上涨逾1%,美国就业数据强带动经济进一步改善的希望

路透东京2月6日电---日本股市日经指数周一盘初上涨逾1%,此前美国优於预期的就业数据提振美国经济进一步改善的希望.

日经指数.N225上涨1.2%至8,935.65点.东证股价指数.TOPX则升1.3%至770.32点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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