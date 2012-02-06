《台湾重要政经日程》--2月6日-12月22日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
==================今日重要政经消息====================== 2/6(一) -- 9:00 新旧内阁阁员交接典礼. --11:30 行政院院会後记者会. --13:45 新旧任行政院长记者会. --宏达电(2498.TW)第四季业绩明说会 --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. --17:25 101工会领袖新春联谊餐会. ==================近期重要政经消息====================== 2/7(二) --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 2/8(三) --13:40 友达(2409.TW)第四季业绩说明会 --14:00 联电(2303.TW)第四季业绩说明会 2/9(四) *--14:00 联电(2303.TW)公布1月营收. 2/10(五) *--13:30 台积电(2330.TW)公布1月营收. 2/20(一) *--16:00 经济部公布1月外销订单,12月外销订单较上年同期衰退0.72%. --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 2/22(三) *--16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%. 2/23(四) *--16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%. 2/24(五) *--16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%. 2/27(一) --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日 2/29(三) --16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 林高丽
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣