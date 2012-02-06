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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:07 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北2月6日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为4,984.75亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周六共发行1,694.5亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周六当日超额准备为123亿台币,至周日累计超额准备为246亿台币,加计前期1%的超额准备为1,466亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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