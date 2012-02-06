《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月6日(一)

布鲁塞尔--欧元集团欧元区副财长会议(0900);欧元集团欧元区财长会议(1600).

布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).

东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个学生活动中答问(1400).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席"2012城市周:国际金融服务论坛"活动中"储备货币走向何方?"小组活动(1020).

卢森堡--德国央行执委Andreas Dombret在国际银行家俱乐部餐会中发表演讲,主题为"新年旧问题--欧洲主权债危机"(1100).

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).

2月7日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院预算委员会为"经济前景与联邦预算情况"出席作证.(1500)

柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).

东京--亚洲开发银行研究所(ADBI)及经济合作暨发展组织(OECD)主办、日本政府协办的"亚洲资本市场改革,第12届圆桌会议".(至2月8日)

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).

悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.

日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).

伦敦--EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话(1210).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

2月8日(三)

东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)

伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)

柏林--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在Handelsblatt年会中发表演说,主题为"大型公共银行(Landesbanken)的银行监管特殊需求"(0845)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).

伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).

德国曼海姆--德国央行执委Joachim Nagel出席"欧元能否安然存活吗?"的小组讨论.(1800)

华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.

2月10日(五)

奥克兰--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在2012年全国家用住宅建筑业者协会国际建筑展"中发表演说,主题为"过渡期中的楼市".(1730)

新德里--欧盟-印度峰会.

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.(1200)

马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.

巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).

2月13日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马公布2013年预算提案.

东京--日本央行货币政策会议(至2月14日).

雅典--希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最後期限.

加州克莱蒙特--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在克莱蒙特McKenna学院发表演说,主题为"美联储的职责及最佳货币政策实作".(2月14日0145GMT)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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