《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日(一)
布鲁塞尔--欧元集团欧元区副财长会议(0900);欧元集团欧元区财长会议(1600).
布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).
东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).
阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个学生活动中答问(1400).
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席"2012城市周:国际金融服务论坛"活动中"储备货币走向何方?"小组活动(1020).
卢森堡--德国央行执委Andreas Dombret在国际银行家俱乐部餐会中发表演讲,主题为"新年旧问题--欧洲主权债危机"(1100).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).
2月7日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院预算委员会为"经济前景与联邦预算情况"出席作证.(1500)
柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).
东京--亚洲开发银行研究所(ADBI)及经济合作暨发展组织(OECD)主办、日本政府协办的"亚洲资本市场改革,第12届圆桌会议".(至2月8日)
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.
日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).
伦敦--EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话(1210).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.
多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
2月8日(三)
东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)
伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)
柏林--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在Handelsblatt年会中发表演说,主题为"大型公共银行(Landesbanken)的银行监管特殊需求"(0845)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)
2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).
伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).
德国曼海姆--德国央行执委Joachim Nagel出席"欧元能否安然存活吗?"的小组讨论.(1800)
华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.
2月10日(五)
奥克兰--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在2012年全国家用住宅建筑业者协会国际建筑展"中发表演说,主题为"过渡期中的楼市".(1730)
新德里--欧盟-印度峰会.
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).
斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.(1200)
马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.
巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).
2月13日(一)
华盛顿--美国总统奥巴马公布2013年预算提案.
东京--日本央行货币政策会议(至2月14日).
雅典--希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最後期限.
加州克莱蒙特--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在克莱蒙特McKenna学院发表演说,主题为"美联储的职责及最佳货币政策实作".(2月14日0145GMT)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣