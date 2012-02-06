版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:09 BJT

〔标题新闻〕港股料开高追随上周美股因就业数据优於预期的激励,关注中资银行股

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D50CZ]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐