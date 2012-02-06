〔路透基点〕台湾华亚科技寻求100亿台币银团联贷--RLPC

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾最大记忆体晶片厂之一华亚科技3474.TW正寻求100亿台币银团联贷,资金将用做再融资及升级生产设备.
一位知情消息人士称,华亚科技希望能在3月底之前完成联贷,料将在下周向银行徵求建议书.
新融资有部分将做为该公司在2007年时一项相当於400亿台币五年期贷款案的再融资.当时该贷款分为两部分,A部分为4亿美元贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码40基点,B部分为270亿台币,利率为较次级市场商业票据利率加码40基点.贷款平均年限为3.75年,最高综合收益约为45.33基点.
该项2007年贷款案主办行为当时的东方汇理银行(Calyon)、国泰世华银行、彰化商银、中国信托商银、中华开发工银、玉山商银、远东国际商银、第一商业银行、华南商银、土地银行、兆丰国际商银、合作金库商银、台北富邦银行及台湾企银.
2007年该项贷款案的共同主办行为农业金库、中央信托局、新光商业银行、华侨银行(OCBC Bank);协办行为上海商银、盘谷银行、高雄银行和三菱东京日联银行;经理行为中国输出入银行、阳信银行以及当时的台湾华侨银行.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣