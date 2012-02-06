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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:53 BJT

〔路透基点〕台湾华亚科技寻求100亿台币银团联贷--RLPC

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾最大记忆体晶片厂之一华亚科技3474.TW正寻求100亿台币银团联贷,资金将用做再融资及升级生产设备.

一位知情消息人士称,华亚科技希望能在3月底之前完成联贷,料将在下周向银行徵求建议书.

新融资有部分将做为该公司在2007年时一项相当於400亿台币五年期贷款案的再融资.当时该贷款分为两部分,A部分为4亿美元贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码40基点,B部分为270亿台币,利率为较次级市场商业票据利率加码40基点.贷款平均年限为3.75年,最高综合收益约为45.33基点.

该项2007年贷款案主办行为当时的东方汇理银行(Calyon)、国泰世华银行、彰化商银、中国信托商银、中华开发工银、玉山商银、远东国际商银、第一商业银行、华南商银、土地银行、兆丰国际商银、合作金库商银、台北富邦银行及台湾企银.

2007年该项贷款案的共同主办行为农业金库、中央信托局、新光商业银行、华侨银行(OCBC Bank);协办行为上海商银、盘谷银行、高雄银行和三菱东京日联银行;经理行为中国输出入银行、阳信银行以及当时的台湾华侨银行.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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