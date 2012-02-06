〔台湾企业〕台电今年拟发行900-1,000亿台币公司债,亏损料扩大--消息

路透台北2月6日电---一位消息人士周一表示,台湾最大公司债发行单位--台电,在电价无法合理调高下,预估今年亏损将高达1,000亿台币.但不会扩大公司债发行规模,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿大致相当. 该名接近公司的人士并指出,由於过去10年发行的公司债与银行借款将在未来3-4年陆续到期,自今年起,每年平均的还款金额将逾1,000亿台币,远高於过去每年800亿的水准.今年除公司债发行外,还有800-900亿台币的银行借款计画. "原则上不会扩大发债规模...维持在较低水准,对财务比较好."上述了解情况的人士说. 身为台湾最大公司债发行单位的台电,由於政策"冻涨"电价,且国际燃料价格居高不下,截至去年台电累计亏损已达1,179亿台币,筹资的压力无法减轻. 台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 屈桂娟