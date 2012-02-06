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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:27 BJT

《外汇动态》欧元受支撑,因宏观基金逢低承接

0209GMT---一日系银行交易员表示,宏观基金正逢低敲进欧元,但未进一步积极买入,仍受希腊的不确定性影响. 他并称欧元位於1.3230美元上方的1月高点处布有大额停止单. 欧元/美元EUR=最新报1.3106,下跌0.4%.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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