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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:54 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,存单到期量多本周料能持於既有区间

路透台北2月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变,投信和寿险等资金持续流入,大於交易商的缺口需求,资金调度并不难,利率则维持在既有水准.

交易商表示,除周五有1,000亿台币央行存单发行外,场上暂无特别紧缩因子,加上本周存单到期量大,预料资金情势可望持稳.不过,投信端对利率态度依旧坚持,且央行於公开市场操作维持适度宽松,因此让RP利率未有下调机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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