〔台湾个股〕宏达电估第一季营收同比减33-38%,远低於市场预期

路透台北2月6日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,预估第一季营收650-700亿台币,较去年同期大幅衰退33-38%,主因新旧机种转换阶段令营运表现欠佳.此目标亦远低於市场预期.

宏达电并指出,第一季预估毛利率在25%左右,营业净利率(operating margin)预估约为7.5%.

该公司在新闻稿中称,短期营运仍具挑战,将在新产品推出後恢复营运动能.

据汤森路透I/B/E/S,19位分析师对宏达电第一季营收平均预估为896.4亿.

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利大幅衰退26%,为两年来首见年增率转为负成长,且远逊於市场预期.在担心新机种推出时间可能错失先机下,分析师担心今年第一季恐仍无法重回成长轨道.

全球排名第五的宏达电去年第四季自结税後净利为110.17亿台币,较上年同期148亿衰退25.6%,且远低於市场预期的133.3亿台币.宏达电第四季营收1,014.19亿台币,较上年同期减少2.49%.[ID:nCT0495893]

研究公司Strategy Analytics指出,去年第四季美国苹果公司(AAPL.O)取代三星电子(005930.KS)成为全球最大的智慧型手机厂商.苹果销量为3,700万部,而三星电子的销量则为3,650万部,双方的市场占有率分别为23.9%和23.5%.[ID:nCN1355322]

宏达电今日收盘大跌5.16%,报551台币;加权股价指数.TWII则收跌0.69%.(完)

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