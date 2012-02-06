〔台湾央行〕共发行3,923亿台币存单,发行余额减少1,061.75亿

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透台北2月6日电---台湾央行周一表示,今日共发行3,923亿台币存单,相较存单到期金额4,984.75亿,存单发行余额减少1,061.75亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期3,495亿台币,利率为0.87%;91天期340亿台币,利率为0.93%;182天期88亿台币,利率为1.05%.
央行上周六共发行1,694.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,807.30亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周六当日超额准备为21亿台币,至周日累计超额准备为43亿台币,加计前期1%的超额准备为1,263亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。