〔台湾央行〕共发行3,923亿台币存单,发行余额减少1,061.75亿

路透台北2月6日电---台湾央行周一表示,今日共发行3,923亿台币存单,相较存单到期金额4,984.75亿,存单发行余额减少1,061.75亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期3,495亿台币,利率为0.87%;91天期340亿台币,利率为0.93%;182天期88亿台币,利率为1.05%.

央行上周六共发行1,694.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,807.30亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周六当日超额准备为21亿台币,至周日累计超额准备为43亿台币,加计前期1%的超额准备为1,263亿台币.(完)