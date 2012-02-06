〔台湾债市〕殖利率收低,因台股回跌与希腊问题升温

路透台北2月6日电---台湾债市主要殖利率周一收低,因股市结束连续六日涨势回档,且希腊债务重组谈判缺乏进展,令投资人风险喜好程度下滑.不过市场观望气氛浓厚,交易量未能有效放大.

台币兑美元TWD=TP在续创四个半月收盘高位後,今日也呈现小幅回贬走势.交易商指出,上周五美国公布的非农就业数据表现良好,让美国很快推出第三轮量化宽松(QE3)的预期下滑,且希腊问题又让避险资金转向美元怀抱,是否令台币升值行情就此中断,进而影响债市短券表现,有待观察.

"五年券101/1空单不少,但是要台币持续升值,才有轧空机会."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,市场趋於观望,也与周三要标售30年新券101/4、周四标1,000亿台币的364天期定期存单等变数有关.等到长短端利率位置确定後,各期券也将跟着变动.

台湾股市周一收跌0.69%,结束一连六日涨势,加权股价指数.TWII收跌53.26点,报7,687.98点,此前开高0.14%.

希腊问题仍拖累市场,因"三驾马车"--欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)要求的许多主要条件仍未被满足.希腊联合政府必须在周一告知欧盟其是否接受第二轮救援计划附带的苛刻条件,以避免无序违约.[ID:nCN1370058]

台湾央行将於周三标售30年新券101/4,金额350亿台币;周四标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO +0.80 0.7830 0.7830-0.7830 1.0

5 101/1 A01101=TWO -0.66 0.9300 0.9290-0.9388 67.5

10 100/9 A00109=TWO -0.75 1.2755 1.2755-1.2873 21.0

20 101/2 A01102=TWO -0.50 1.7250 1.7250-1.7340 6.0

交易商表示,今日债市呈现量缩盘整格局,主要靠各期券筹码彼此牵动.在20年券101/2殖利率於1.73%获得支撑後,今日买盘力道更获得进一步确认,并带动10年与五年券多方的攻击力道增强.

不过证券商交易员认为,101/1殖利率维持在相对低档,主要是靠台币升值带动的资金行情推动.倘若这项因素消失,殖利率可能会快速弹升.

另一证券商交易员表示,近日公司债与超短期公债的交易降温,似乎也显示外资汇入的力道趋缓,惟台币升值行情是否就此结束,还要持续观察.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7250

10 100/9 A00109=TWO 1.2755

5 101/1 A01101=TWO 0.9300

2 101/3 A01103=TWO 0.7830 (完)