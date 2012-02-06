〔台湾汇市〕台币兑美元收跌7.5分,因希腊减债协商陷入僵局

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北2月6日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌7.5分,结束连续三日涨势.希腊接受新纾困计画的最终期限即将到来,但减债协商仍陷於泥淖之中,美元受避险需求支持而走高,外资亦获利了结汇出,令台币回落整理.
汇银人士指出,此前美国就业数据表现良好,冲淡推出第三次量化宽松(QE3)的乐观预期,市场将焦点转向欧元区及三大央行之上,希腊能否与民间债权人通过减债协议,以及澳洲、欧洲、英国央行的利率决策会议,均为後续观察重点.
"希腊问题是目前市场上最大的不确定性,"一位外商银行交易人士说.
市场人士并表示,目前29.40元为台币短期的阻力价位,而台币的支撑价位则先看29.65,若跌破则再看29.8元;因此前升值速度较快,来不及出手的出口商仍有抛汇需求,预料可为台币带来短暂支撑,明天交投先看29.5-29.7元.
台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,因年节消费需求增加,价格上扬.[ID:nCT0504079]
交易员表对此示,尽管CPI上扬幅度高於预期,但开春以来台币已升值约4角,涨速偏快,已能化解通货膨胀所带来的压力,而且央行今日终场将台币收在29.6元,示警意味颇浓,显示其不希望台币太过强势.
台股加权指数.TWII周一收盘下跌0.69%,至7,687.98点;不过,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.[ID:nCT0504093]
新兴汇市中,韩元KRW=与坡元SGD=周一下滑,因希腊债务重组谈判停滞不前,促使短线投资者对新兴亚币了结获利,并削减多头仓位.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.600 29.525 29.518-29.600 29.545 6.83 2.73
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.580 29.483 29.520-29.585 29.520 3.05 1.11
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.220/-0.190
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。