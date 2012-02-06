〔台湾汇市〕台币兑美元收跌7.5分,因希腊减债协商陷入僵局

路透台北2月6日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌7.5分,结束连续三日涨势.希腊接受新纾困计画的最终期限即将到来,但减债协商仍陷於泥淖之中,美元受避险需求支持而走高,外资亦获利了结汇出,令台币回落整理.

汇银人士指出,此前美国就业数据表现良好,冲淡推出第三次量化宽松(QE3)的乐观预期,市场将焦点转向欧元区及三大央行之上,希腊能否与民间债权人通过减债协议,以及澳洲、欧洲、英国央行的利率决策会议,均为後续观察重点.

"希腊问题是目前市场上最大的不确定性,"一位外商银行交易人士说.

市场人士并表示,目前29.40元为台币短期的阻力价位,而台币的支撑价位则先看29.65,若跌破则再看29.8元;因此前升值速度较快,来不及出手的出口商仍有抛汇需求,预料可为台币带来短暂支撑,明天交投先看29.5-29.7元.

台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,因年节消费需求增加,价格上扬.[ID:nCT0504079]

交易员表对此示,尽管CPI上扬幅度高於预期,但开春以来台币已升值约4角,涨速偏快,已能化解通货膨胀所带来的压力,而且央行今日终场将台币收在29.6元,示警意味颇浓,显示其不希望台币太过强势.

台股加权指数.TWII周一收盘下跌0.69%,至7,687.98点;不过,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.[ID:nCT0504093]

新兴汇市中,韩元KRW=与坡元SGD=周一下滑,因希腊债务重组谈判停滞不前,促使短线投资者对新兴亚币了结获利,并削减多头仓位.[EMRG/SGCN]

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