〔台湾数据〕1月CPI年增率2.37%,高於市场预期

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透台北2月6日电---台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,因年节消费需求增加,价格上扬.
1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.28%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
1月 12月
CPI(较上年同期) +2.37 +2.01-r
路透调查(较上年同期) +2.25 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.17 -0.07
核心CPI(较上年同期) +1.86 +1.17-r
WPI(较上年同期) +4.28 +4.25-r
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
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--采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 丁淑琴
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。