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货币新闻 | 2012年 2月 6日 星期一 16:12 BJT

〔台湾数据〕1月CPI年增率2.37%,高於市场预期

路透台北2月6日电---台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,因年节消费需求增加,价格上扬.

1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.28%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

1月 12月

CPI(较上年同期) +2.37 +2.01-r

路透调查(较上年同期) +2.25 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.17 -0.07

核心CPI(较上年同期) +1.86 +1.17-r

WPI(较上年同期) +4.28 +4.25-r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 丁淑琴

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