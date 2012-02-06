《即时观点2》台湾1月CPI受年节需求略高於预期,央行降息机率料偏低

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北2月6日电---台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,为2008年10月以来最高(当时为2.39%),因年节消费需求增加,价格上扬.
惟主计处强调,2月的CPI指数将会较1月低.该机构稍早并公布,1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.28%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
1月 12月
CPI(较上年同期) +2.37 +2.01-r
路透调查(较上年同期) +2.25 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.17 -0.07
核心CPI(较上年同期) +1.86 +1.17-r
WPI(较上年同期) +4.28 +4.25-r
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
**市场评论**
--日盛投顾分析师曾馨玉:
CPI数据比我们预期还高,主要是农历春节的季节性因素所造成.但不会给台湾央行带来困扰,因今年通胀方面没有压力.不过,我们仍需观察未来石油及大宗商品价格走势;如果持续上涨,台湾将面临输入性通膨压力.
元大投顾研究员 王诚宏:
--1月CPI主要受农历春节因素影响走高,与我们的预期相符.今年在全球央行均采宽松政策刺激景气,以及台湾的水电与油价可能回归合理价格的压力下,预估全年CPI将达1.60%.倘若上半年欧债问题能顺利解决,且美国延续去年第四季以来的复苏速度,预估第二季以後,通膨就会成为讨论话题,在此情形下,台湾央行应该不会有降息的机会.
ANZ澳纽银行高级经济师 杨宇霆(Raymond Yeung):
--CPI走高暗示物价扬升的动能尚未消退,经济活动持续上扬将支撑国内物价水准,使得通膨率和利率间的差距扩大.今天的数据显示3月时央行要降息几乎是不可能的.
**市场反应**
--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘跌7.5分至29.6台币.
--台股加权股价指数.TWII收跌0.69%,报7,687.98点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续二次维持利率不变.
--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.91%,CPI年成长率为1.29%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]
参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 台北记者组; 审校 丁淑琴/乔艳红
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。