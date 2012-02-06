《即时观点2》台湾1月CPI受年节需求略高於预期,央行降息机率料偏低

路透台北2月6日电---台湾主计处周一公布,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.37%,高於路透调查的成长2.25%,为2008年10月以来最高(当时为2.39%),因年节消费需求增加,价格上扬.

惟主计处强调,2月的CPI指数将会较1月低.该机构稍早并公布,1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.28%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

1月 12月

CPI(较上年同期) +2.37 +2.01-r

路透调查(较上年同期) +2.25 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.17 -0.07

核心CPI(较上年同期) +1.86 +1.17-r

WPI(较上年同期) +4.28 +4.25-r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

--日盛投顾分析师曾馨玉:

CPI数据比我们预期还高,主要是农历春节的季节性因素所造成.但不会给台湾央行带来困扰,因今年通胀方面没有压力.不过,我们仍需观察未来石油及大宗商品价格走势;如果持续上涨,台湾将面临输入性通膨压力.

元大投顾研究员 王诚宏:

--1月CPI主要受农历春节因素影响走高,与我们的预期相符.今年在全球央行均采宽松政策刺激景气,以及台湾的水电与油价可能回归合理价格的压力下,预估全年CPI将达1.60%.倘若上半年欧债问题能顺利解决,且美国延续去年第四季以来的复苏速度,预估第二季以後,通膨就会成为讨论话题,在此情形下,台湾央行应该不会有降息的机会.

ANZ澳纽银行高级经济师 杨宇霆(Raymond Yeung):

--CPI走高暗示物价扬升的动能尚未消退,经济活动持续上扬将支撑国内物价水准,使得通膨率和利率间的差距扩大.今天的数据显示3月时央行要降息几乎是不可能的.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘跌7.5分至29.6台币.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.69%,报7,687.98点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续二次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.91%,CPI年成长率为1.29%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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