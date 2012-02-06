〔台湾政经〕新内阁成立国际景气因应小组,紧跟欧债冲击

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透台北2月6日电---台湾新任行政院长陈冲周一表示,为因应欧债对台湾经济、社会等各层面的冲击,将成立"国际经济景气因应小组",由政务委员管中闵任召集人.
陈冲在上任记者会中表示,欧债问题可能产生严重影响,他已要求新阁首长就主管范围可能受到的冲击提出因应对策,并尽速规划.
不过他指出,相信欧债问题"在混沌中必能解决,争吵中会取得方案."
"国际经济景气因应小组"每月召开一次会议,也可随议题发展召开临时会议,并由行政院经济能源农业处及经建会担任幕僚.
此外,陈冲也指出,国民党选前规划的"自由经济示范区",权责将由经济部转移到经济建设委员会,负责进一步规划,但目前没有时间表.
这位具财经背景的新任阁揆并称,上任後追求经济成长时,生产面部分除制造业外,应偏重服务业;需求面上,则会将输出的地区及产品分散,且重视内需,并寻求可输出的服务业.
马英九於上月总统大选中胜出,旧内阁随之总辞,新内阁於今日正式上任.(完)
--记者 林妙容; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣