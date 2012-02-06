〔台湾政经〕新内阁成立国际景气因应小组,紧跟欧债冲击

路透台北2月6日电---台湾新任行政院长陈冲周一表示,为因应欧债对台湾经济、社会等各层面的冲击,将成立"国际经济景气因应小组",由政务委员管中闵任召集人.

陈冲在上任记者会中表示,欧债问题可能产生严重影响,他已要求新阁首长就主管范围可能受到的冲击提出因应对策,并尽速规划.

不过他指出,相信欧债问题"在混沌中必能解决,争吵中会取得方案."

"国际经济景气因应小组"每月召开一次会议,也可随议题发展召开临时会议,并由行政院经济能源农业处及经建会担任幕僚.

此外,陈冲也指出,国民党选前规划的"自由经济示范区",权责将由经济部转移到经济建设委员会,负责进一步规划,但目前没有时间表.

这位具财经背景的新任阁揆并称,上任後追求经济成长时,生产面部分除制造业外,应偏重服务业;需求面上,则会将输出的地区及产品分散,且重视内需,并寻求可输出的服务业.

马英九於上月总统大选中胜出,旧内阁随之总辞,新内阁於今日正式上任.(完)