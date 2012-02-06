〔表格〕台股外资及陆资买超34.74亿台币,转卖为买

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透台北2月6日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.
三大法人今日合计买超36.33亿台币,上交易日修正後为买超0.26亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/6 +34.74 -3.74 +5.33 +36.33
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
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本月累计 +92.12 +54.91 +4.66 +151.69
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣