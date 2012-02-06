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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:04 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超34.74亿台币,转卖为买

路透台北2月6日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.

三大法人今日合计买超36.33亿台币,上交易日修正後为买超0.26亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/6 +34.74 -3.74 +5.33 +36.33

2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r

2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r

2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r

2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r

----------------------------------------------------

本月累计 +92.12 +54.91 +4.66 +151.69

月份 外资 自营商 投信 合计

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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