《外汇动态》瑞典克朗看来是不错的押注对象,欧元/克朗可能测试8.700

0904GMT---瑞典克朗可能从两方面获得支撑,一方面是央行的流动措施所衍生的整体冒险心态,另一方面则是瑞典作为欧元区以外的一个可能的避险去处.

技术面不振亦让欧元/瑞典克朗<EUR/SEK=D4>承压.欧元/瑞典克朗涨势在8.9000败阵,与技术分析师的预测相符.下测8.7000长期支撑可能性极高.

在8.7000之前的障碍及获利了结买家,是空方需克服的一大障碍.不过强行掼破该价位的空方潜在获利丰厚.欧元/瑞典克朗上次是在1999年跌破该价位,之後跌向8.0000克朗.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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