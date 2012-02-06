《外汇动态》瑞典克朗看来是不错的押注对象,欧元/克朗可能测试8.700

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
0904GMT---瑞典克朗可能从两方面获得支撑,一方面是央行的流动措施所衍生的整体冒险心态,另一方面则是瑞典作为欧元区以外的一个可能的避险去处.
技术面不振亦让欧元/瑞典克朗<EUR/SEK=D4>承压.欧元/瑞典克朗涨势在8.9000败阵,与技术分析师的预测相符.下测8.7000长期支撑可能性极高.
在8.7000之前的障碍及获利了结买家,是空方需克服的一大障碍.不过强行掼破该价位的空方潜在获利丰厚.欧元/瑞典克朗上次是在1999年跌破该价位,之後跌向8.0000克朗.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。