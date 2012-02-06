〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北2月6日电---根据台湾柜台买卖中心周一资料,上交易日交割後指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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5年 A01101=TWO 47% 59% 73%
前日交割後 (46% 56% 70%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。