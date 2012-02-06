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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 17:26 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超14.5亿台币

路透台北2月6日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 1.00 15.50 -14.50

票券业 2.00 2.00 0.00

证券业 26.50 12.00 +14.50 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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