〔台湾经济〕桶装瓦斯和天然气涨价料对CPI年增率贡献0.04个百分点--官员

路透台北2月6日电---台湾政府官员先前水、电价格回归市场机制的言论,令外界认为水电油价蠢动.2月2日开始业者已先行调涨桶装瓦斯、天然气价格,台湾主计处周一表示,估计对今年通膨率将增加0.04个百分点.

主计处王淑娟科长说,本波桶装瓦斯的批发价格调升约6%,约对消费者物价指数年增率贡献0.027个百分点;而天然气价格升约2.99%,对消费者物价指数年增率贡献0.015个百分点,两者合计一年对消费者物价指数的增幅为0.042个百分点.但因1月并未调涨,粗估对今年物价年增率贡献约0.04个百分点.

"水、电是家庭消费最主要的项目,价格调涨会对物价有所影响,"王淑娟说.

不过,目前台湾政府对水电和油价的调整尚未做出结论.主计处表示,若以水电和油的价格各调涨10%计,对CPI可分直接、以及间接影响.其中以油和电价调升对物价的影响最大,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点;水价若调升一成对CPI年增率贡献0.046个百分点.

王淑娟进一步解释,由於油、电和水是各行各业产出都需要的,根据2006年时所做的各行各业产业的关连表,可以推算出水电等民生物资价格上涨可能使各行各业随之调升售价,其间接影响也将推升CPI年增率.

台湾新任行政院长陈冲先前曾对外表示,油价水价格应回归市场机制,隐约透露价格有调涨空间.

对CPI直接影响(百分点) 对CPI间接影响(百分点) 合计(百分点)

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桶装瓦斯价格升6% 0.027

天然气价格升2.99% 0.015

油价若调升10% 0.312 0.045 0.357

电费若调升10% 0.22 0.136 0.356

水费若调升10% 0.039 0.007 0.046

*注:主计处系以2006年的产业关连表间接估计对其他产业的间接影响.