台湾经济指标预测--2月7日至3月5日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北2月7日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------
2/7 1600 商品出口 1月 -16.50% +0.6%(年变动率)
2/7 1600 商品进口 1月 -19.50% -2.7%(年变动率)
-------------------------------2月20日当周----------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
2/20 1600 外销订单 1月 -- -0.72%(年变动率)
2/22 1600 季调失业率 1月 -- 4.22%
2/23 1600 工业生产 1月 -- -8.15%(年变动率)
2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)
-------------------------------2月27日当周----------------------------------------
2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)
-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------
*3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元
*3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)
-- 1600 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- +1.9%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。