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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:51 BJT

台湾经济指标预测--2月7日至3月5日

路透台北2月7日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------

2/7 1600 商品出口 1月 -16.50% +0.6%(年变动率)

2/7 1600 商品进口 1月 -19.50% -2.7%(年变动率)

-------------------------------2月20日当周----------------------------------------

2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元

2/20 1600 外销订单 1月 -- -0.72%(年变动率)

2/22 1600 季调失业率 1月 -- 4.22%

2/23 1600 工业生产 1月 -- -8.15%(年变动率)

2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)

-------------------------------2月27日当周----------------------------------------

2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)

-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------

*3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元

*3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)

-- 1600 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- +1.9%(年增率)

-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 张喜良

经济指标预测或公布日程

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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