台湾已公布经济指标--2012/2/7

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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*消费者物价指数(CPI)(y/y)1月 +2.37% +2.01%-r 3/5 --
*外汇存底(亿美元) 1月底 3,903.04 3,855.47 3/5 --
商品出口(y/y) 12月 +0.6% +1.3% 2/7 -16.50
商品进口(y/y) 12月 -2.7% -10.4% 2/7 -19.50
领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --
M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 12月 -0.72% +2.54% 2/20 --
工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --
季调失业率 12月 4.22% 4.32% 2/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值概估值(GDP)第四季 +1.90%-p +3.42% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如;审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。