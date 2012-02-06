〔台湾个股〕宏达电第一季财测大幅落後市场预估,急待新产品登场救援(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 第一季营收目标年减33-38%,远逊於市场预期

* 第一季毛利率及营利率亦下滑,因新旧产品转换阶段

* 公司称第二季料将回到正常水准

* 分析师:必须尽早推出极具竞争力的新产品

记者 张雅菁/詹颖颐

路透台北2月6日电---继令人失望的第四季後,台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)再次缴出令分析师大惊失色的第一季财务预测,尽管公司指出第二季可望回复正常水准,但分析师认为一切取决公司必须尽早推出极具竞争力的新产品,才可望达成财测目标.

全球排名第五大的宏达电周一表示,预估第一季营收650-700亿台币,为2010年第二季以来最差表现,主因新旧机种转换阶段令营运表现欠佳.此目标较去年同期大幅衰退33-38%,较上季则是衰退31-36%.且远低於汤森路透I/B/E/S的平均预估896.4亿.

宏达电并指出,第一季预估毛利率在25%左右,营业净利率(operating margin)预估约为7.5%,均较去年第四季的27.12%及12.71%进一步下滑.

该公司财务长容觉生在业绩说明会中表示,第四季高阶产品销售不如预期,且产品正值转换期,均侵蚀了平均售价(ASP).不过,预期转换期过後,第二季毛利率及营利率将回到去年第一至第三季当时的"正常水准",而新产品推出後将有助恢复营运动能.

华顿投信基金经理人Mike Fang指出,宏达电可能是将所有负面影响都在反应进第一季财测,所以远逊於市场预期.但毛利率之後料将回到正常水准.

"如同公司说的,这一季会有一次性的支出,我猜是从美国营运商退回的手机,"他预期,明日宏达电股价将面临卖压,不过应该只是短线反应,外资对於宏达电将发表的新机似乎颇为乐观.

"不过,宏达电是很难回到过去的高毛利率了,K"Mike Fang称.

市场普遍预期宏达将在本月27日於巴塞隆那举行的行动世界会议(Mobile World Congress)发表新产品,不过,该公司今日会中仍不愿透露新产品的推出时程及特色.

在评论各区域表现时,容觉生表示,在美国面临苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)的竞争,第四代行动通讯LTE手机表现也不如预期.至於欧洲衰退幅度很少,还算正常.亚洲区则是表现非常好.

**急待新产品登场救援**

宏达电今日亦公布1月合并营收为166.15亿台币,较上年同期减少52.55%.分析师指出,若新产品在2月底推出,该月营收料不必期待太高,但也意谓着3月必须有暴发性的成长,否则便可能无法达成第一季财测.

市调机构IDC分析师Melissa Chau今日在宏达电公布财测前指出,"宏达电是有机会好转的,但还是同一个问题:他们要如何与众不同?"

她表示,宏达电以首家推出谷歌(GOOG.O)的Android作业平台手机而一炮而红,但随着各家竞争者也加入战局,此一特点已不存在,软体以及硬体都愈显市场一般化,这迫使宏达电必须找寻新的利基点.

"他们之前一直是藉由使用者介面做为特点,这一开始还管用.但现在使用者还会因为这点来选购手机吗?"

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利大幅衰退26%,为两年来首见年增率转为负成长,且远逊於市场预期.在担心新机种推出时间可能错失先机下,分析师先前已担心今年第一季恐仍无法重回成长轨道.

全球排名第五的宏达电去年第四季税後净利修正後为109.4亿台币,上年同期为148亿,且远低於市场预期的133.3亿台币.宏达电第四季营收1,014.19亿台币,较上年同期减少2.49%.[ID:nCT0495893]

研究公司Strategy Analytics指出,去年第四季美国苹果公司取代三星电子成为全球最大的智慧型手机厂商.苹果销量为3,700万部,而三星电子的销量则为3,650万部,双方的市场占有率分别为23.9%和23.5%.[ID:nCN1355322]

宏达电今日表示,基於市场竞争激烈,第四季起不再提供手机出货量数字细节及预估.该公司去年第一至第三季累计出货3500万台,年成长率125%.

宏达电今日收盘大跌5.16%,报551台币;加权股价指数.TWII则收跌0.69%.宏达电今年以来累计弹升10.9%,但自去年4月时的波段高点1,238.1台币迄今跌幅仍深达55.5%.(完)

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