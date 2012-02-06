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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 07:28 BJT

〔美国FED〕圣路易斯联储总裁布拉德称,FED应自2013年开始升息(更新版)

(新增细节)

路透芝加哥2月6日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应从明年开始升息,指出维持多年近零利率,对於让经济产出回到衰退前水准没有什麽帮助,且有造成"灾难"的风险.

布拉德表示,他不认同美联储上月宣布将维持异常低利率至2014年底以提振疲弱复苏的决定.

布拉德是政策中立派,今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权.

"开始移除宽松政策是很重要的,即使是升到1%或1.5%,仍旧是非常宽松的货币政策,"布拉德向记者表示."重点在於在正确的时间让利率回归正常水准.我不认为需要等到一切达到理想的状态才行动."

美联储主席贝南克上月就经济发表悲观的评估,并且为扩大买进债券以提振成长敞开大门.而布拉德表示,唯有在经济进一步恶化,且通缩的威胁再次浮现时,他才会支持这样的作法.

布拉德称,由於衰退是因为房市崩盘打击家庭财富所造成的,因此就算维持数年的低利率,失业率仍可能会维持在高档,劳动市场也只会缓步改善.

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