〔美国FED〕圣路易斯联储总裁布拉德称,FED应自2013年开始升息(更新版)

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透芝加哥2月6日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应从明年开始升息,指出维持多年近零利率,对於让经济产出回到衰退前水准没有什麽帮助,且有造成"灾难"的风险.
布拉德表示,他不认同美联储上月宣布将维持异常低利率至2014年底以提振疲弱复苏的决定.
布拉德是政策中立派,今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权.
"开始移除宽松政策是很重要的,即使是升到1%或1.5%,仍旧是非常宽松的货币政策,"布拉德向记者表示."重点在於在正确的时间让利率回归正常水准.我不认为需要等到一切达到理想的状态才行动."
美联储主席贝南克上月就经济发表悲观的评估,并且为扩大买进债券以提振成长敞开大门.而布拉德表示,唯有在经济进一步恶化,且通缩的威胁再次浮现时,他才会支持这样的作法.
布拉德称,由於衰退是因为房市崩盘打击家庭财富所造成的,因此就算维持数年的低利率,失业率仍可能会维持在高档,劳动市场也只会缓步改善.
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。