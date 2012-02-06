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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:24 BJT

〔香港新股〕西王特钢设定每股参考价格区间在2.65-3.36港元--IFR

路透2月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，西王特钢昨日开始启动香港上市交易路演。是次发行5亿股（80%新股／20%旧股），每股的参考价格区间定在2.65-3.36港元，募集资金不超过16.8亿港元（2.15亿美元）。

该区间代表3.78-4.80倍的2012年市盈率。定价日在2月17日。

摩根大通(JPM.N)任独家保荐人及独家全球协调人，并与农银国际、建银国际、花旗(C.N)和金英证券一起担任联席主承销商。

上市募集资金将用於优质合金生产线的建设、偿还建设开销，并用作流动资金和一般企业用途。

西王特钢成立於2003年，公司位於山东省。该公司主要生产各类特种钢产品，并与中钢集团和五矿集团等一些大型企业建立合作关系。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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