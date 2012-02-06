〔香港新股〕西王特钢设定每股参考价格区间在2.65-3.36港元--IFR

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，西王特钢昨日开始启动香港上市交易路演。是次发行5亿股（80%新股／20%旧股），每股的参考价格区间定在2.65-3.36港元，募集资金不超过16.8亿港元（2.15亿美元）。
该区间代表3.78-4.80倍的2012年市盈率。定价日在2月17日。
摩根大通(JPM.N)任独家保荐人及独家全球协调人，并与农银国际、建银国际、花旗(C.N)和金英证券一起担任联席主承销商。
上市募集资金将用於优质合金生产线的建设、偿还建设开销，并用作流动资金和一般企业用途。
西王特钢成立於2003年，公司位於山东省。该公司主要生产各类特种钢产品，并与中钢集团和五矿集团等一些大型企业建立合作关系。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。