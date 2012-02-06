〔香港新股〕Beauty Group计划上半年香港IPO,募资3亿美元--IFR

路透2月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，拥有众多国际知名品牌的Beauty Group计划於今年上半年在香港上市，募集资金3亿美元。摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。

该公司主要业务集中於美容、服饰以及生活休闲领域，在香港和中国内地开设零售店铺，旗下拥有英格蜜尔（Ingrid Millet）, 保仙健（Bioscreen ）和女装 Maud Frizon等品牌，同时在中国并购了一些服装品牌如Josfond，DEON和汤米诺（Time Road）。该公司还持有知名意大利品牌皮尔古迪（Piero Guidi）和范思哲（Versace Collection）的经销权。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)