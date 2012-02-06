〔日本个股〕丰田汽车第三季获利料下滑,但投资人看好调升财测

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透东京2月7日电---日本最大汽车厂商丰田汽车(7203.T)周二料将公布较为疲弱的季度获利,受日圆升值及汽车制造枢纽泰国近来发生洪灾所累,但投资人将看好全年获利预估会调升.
泰国去年秋季发生要命的洪灾之际,正值丰田汽车扩大产能,以弥补日本2011年3月11日大地震造成的损失.洪灾所导致的生产中断,使得丰田去年全球产量减少了26万辆.
2011年丰田销售量因而减少6%,在全球汽车销售表现上落後於通用汽车(GM.N)及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE).
日圆不断走强亦持续打压丰田,去年丰田在日本国内生产276万辆汽车,占日本总汽车产量的三分之一.该公司出口了57%,其中大多数为亏损.
10-12月的第三季,路透调查的九名分析师预估丰田营业利润为939亿日圆(123亿美元),较上年同期下滑5.3%.丰田将在周二0600GMT时公布财报.
然在泰国产量几近全部回升下,投资人的焦点将放在丰田是否会修正其3月31日止年度营业利润2,000亿日圆的预测.
汤森路透I/B/E/S的23位分析师预测鉴於销售回升且大举削减成本,营业利润高达3,308亿日圆.
丰田已预测今年销售量将跳增21%至958万辆,包括子公司大发汽车7262.T及日野汽车(7205.T)在内,有望重新夺回销售龙头宝座.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。