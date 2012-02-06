〔日本个股〕丰田汽车第三季获利料下滑,但投资人看好调升财测

路透东京2月7日电---日本最大汽车厂商丰田汽车(7203.T)周二料将公布较为疲弱的季度获利,受日圆升值及汽车制造枢纽泰国近来发生洪灾所累,但投资人将看好全年获利预估会调升.

泰国去年秋季发生要命的洪灾之际,正值丰田汽车扩大产能,以弥补日本2011年3月11日大地震造成的损失.洪灾所导致的生产中断,使得丰田去年全球产量减少了26万辆.

2011年丰田销售量因而减少6%,在全球汽车销售表现上落後於通用汽车(GM.N)及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE).

日圆不断走强亦持续打压丰田,去年丰田在日本国内生产276万辆汽车,占日本总汽车产量的三分之一.该公司出口了57%,其中大多数为亏损.

10-12月的第三季,路透调查的九名分析师预估丰田营业利润为939亿日圆(123亿美元),较上年同期下滑5.3%.丰田将在周二0600GMT时公布财报.

然在泰国产量几近全部回升下,投资人的焦点将放在丰田是否会修正其3月31日止年度营业利润2,000亿日圆的预测.

汤森路透I/B/E/S的23位分析师预测鉴於销售回升且大举削减成本,营业利润高达3,308亿日圆.

丰田已预测今年销售量将跳增21%至958万辆,包括子公司大发汽车7262.T及日野汽车(7205.T)在内,有望重新夺回销售龙头宝座.(完)