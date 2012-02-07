《台湾报摘》--工商时报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 头版头条:
--台湾宏达电(2498.TW)上日举办投资人说明会,估计第一季营收最多700亿台币,创六个季度新低.毛利率、营益率预估为25%、7.5%,也分别是五年多、九年以来最低水准.
* 其他:
--IC设计龙头联发科(2454.TW)继上周公布2011年每股净利创上市以来新低後,昨日甫公布的元月营收再创近11个月新低.
--消息人士指出,只要整车项目成功纳入新一回合ECFA两岸零关税范围,福斯汽车(大众汽车)(VOWG_p.DE)将立刻重启在台湾设厂计划,打造年产20万辆以上新车的基地,为福斯在大中华市场建造另一据点.
--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,今年将兵分多路,积极扩大大中华地区业务版图,预计今年内完成三大区域布局,海西经济特区将是继珠三角及长三角後第三个布局重点.
--日商三井住友海上集团100%持有明台产险後,已计划在台湾并购寿险子公司.明台产总经理叶聪煌昨指出,三井住友海上集团在日本有产险也有寿险,可做商品搭配经营,因此持续评估并购台湾的寿险公司.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。