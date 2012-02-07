《台湾报摘》--工商时报2月7日

* 头版头条:

--台湾宏达电(2498.TW)上日举办投资人说明会,估计第一季营收最多700亿台币,创六个季度新低.毛利率、营益率预估为25%、7.5%,也分别是五年多、九年以来最低水准.

* 其他:

--IC设计龙头联发科(2454.TW)继上周公布2011年每股净利创上市以来新低後,昨日甫公布的元月营收再创近11个月新低.

--消息人士指出,只要整车项目成功纳入新一回合ECFA两岸零关税范围,福斯汽车(大众汽车)(VOWG_p.DE)将立刻重启在台湾设厂计划,打造年产20万辆以上新车的基地,为福斯在大中华市场建造另一据点.

--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,今年将兵分多路,积极扩大大中华地区业务版图,预计今年内完成三大区域布局,海西经济特区将是继珠三角及长三角後第三个布局重点.

--日商三井住友海上集团100%持有明台产险後,已计划在台湾并购寿险子公司.明台产总经理叶聪煌昨指出,三井住友海上集团在日本有产险也有寿险,可做商品搭配经营,因此持续评估并购台湾的寿险公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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