〔全球贸易〕日本在贸易谈判中将讨论各项议题--日经

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透2月7日电---日经新闻报导称,日本将向夥伴国保证在非关税协商中没有除外的项目,以期能够加入泛太平洋夥伴关系(TPP)的谈判.
日本当局正进行初步谈判以取得九个国家全数同意,得以正式加入谈判.日经新闻称,一份日本协商政策文件表示,日本在自由贸易协商中,除了稻米等个别项目外,其他所有商品和服务均纳入议题.
美国政府稍早表示,在美国总统奥巴马和日本首相野田佳彦於11月举行峰会後,日本已承诺要把所有商品和服务均纳入谈判议题中.此举已令日本农业界不满,而日本政府则否认做出这样的承诺.
报导称,原则上,TPP并不允许非关税规定有除外情况.
日经表示,美国料将敦促日本在周二开始的初步谈判中开放其汽车和保险市场,但日本当局则计划把这些领域的松绑和TPP协商分开来谈.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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