〔全球贸易〕日本在贸易谈判中将讨论各项议题--日经

路透2月7日电---日经新闻报导称,日本将向夥伴国保证在非关税协商中没有除外的项目,以期能够加入泛太平洋夥伴关系(TPP)的谈判.

日本当局正进行初步谈判以取得九个国家全数同意,得以正式加入谈判.日经新闻称,一份日本协商政策文件表示,日本在自由贸易协商中,除了稻米等个别项目外,其他所有商品和服务均纳入议题.

美国政府稍早表示,在美国总统奥巴马和日本首相野田佳彦於11月举行峰会後,日本已承诺要把所有商品和服务均纳入谈判议题中.此举已令日本农业界不满,而日本政府则否认做出这样的承诺.

报导称,原则上,TPP并不允许非关税规定有除外情况.

日经表示,美国料将敦促日本在周二开始的初步谈判中开放其汽车和保险市场,但日本当局则计划把这些领域的松绑和TPP协商分开来谈.(完)