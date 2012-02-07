《台湾报摘》--经济日报2月7日

* 头版头条:

--台湾新任行政院长陈冲在宣誓就职时喊出"富民经济",将在安定的基础上,创造繁荣、共享和永续的成长,推动新一波经济转型.

* 其他:

--行政院长陈冲指示行政院主计总处规划"国民幸福指数".行政院主计总处综合统计处长蔡鸿坤表示,将以经济合作暨发展组织(OECD)去年发表的"美好生活指数"(Your Better Life Index)为蓝本来编制,最快明年发布.

--大陆工信部日前公布"十二五"(2011-2015年)规划的石化项目,台塑(1301.TW)宁波大乙烯案确定未被列入.而泛中油体系的古雷半岛石化区投资案则尚在"积极探讨其可行性"中,台湾两大石化业上游厂西进投资案双双面临挫折.

--上海知名台资烘焙连锁店宜芝多(Ichido)最快将於今年5月在新加坡设立首家海外分店.董事长蔡秉融表示,拓展海外市场与经营高端品牌是今年的两大目标,并计划在2014年回台湾第一上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.