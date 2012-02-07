《台湾报摘》--经济日报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 头版头条:
--台湾新任行政院长陈冲在宣誓就职时喊出"富民经济",将在安定的基础上,创造繁荣、共享和永续的成长,推动新一波经济转型.
* 其他:
--行政院长陈冲指示行政院主计总处规划"国民幸福指数".行政院主计总处综合统计处长蔡鸿坤表示,将以经济合作暨发展组织(OECD)去年发表的"美好生活指数"(Your Better Life Index)为蓝本来编制,最快明年发布.
--大陆工信部日前公布"十二五"(2011-2015年)规划的石化项目,台塑(1301.TW)宁波大乙烯案确定未被列入.而泛中油体系的古雷半岛石化区投资案则尚在"积极探讨其可行性"中,台湾两大石化业上游厂西进投资案双双面临挫折.
--上海知名台资烘焙连锁店宜芝多(Ichido)最快将於今年5月在新加坡设立首家海外分店.董事长蔡秉融表示,拓展海外市场与经营高端品牌是今年的两大目标,并计划在2014年回台湾第一上市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。